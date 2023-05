Openda weer matchwinnaar voor Lens, nu tegen bekerwinnaar Toulouse en invaller Dejaegere

Brecht Dejaegere veroverde de Coupe de France met Toulouse. In de bekerfinale in het Stade de France in Parijs werd Nantes met 5-1 ingeblikt. De 31-jarige middenvelder viel ditmaal na 71 minuten in en had vanop de bank gezien hoe zijn landgenoot Openda er na 33 minuten met een rake kopbal 0-1 van maakte - zijn achttiende van het seizoen in de competitie.