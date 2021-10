Openda bezorgt Jonge Duivels zege tegen concurrent Denemarken in EK-kwalificaties

Onze landgenoten leken het belang van de match te beseffen en begonnen vinnig aan de wedstrijd. Via een vrijschop van Verschaeren staken ze een eerste keer de neus aan het venster, maar Denemarken nam snel over. Even voorbij het halfuur ontsnapte België nadat De Winter te kort terugspeelde op Vandevoordt. Die kon nog net op tijd zijn hoek verkleinen. Enkele minuten later was het aan de overkant wél prijs. Na een leuk een-tweetje met Theate verschalkte Openda de Deense doelman. Voor de Vitesse-aanvaller al zijn vijfde doelpunt in vier wedstrijden en de Duivels met een gevleide 1-0 voorsprong de kleedkamers in.