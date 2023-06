Op zoek naar eerste EK-zege sinds 2007: druk op de Ketel(aere en co), winnen is een must om olympische droom levendig te houden

De strijd om een nieuwe wereldorde: waarom Europa de Saoedische voetbalin­va­sie maar beter serieus neemt

Waarom kiezen tientallen wereldvedetten à la Cristiano Ronaldo of Karim Benzema voor Saoedi-Arabië? Hun bankrekening, tiens. Relevanter is de vraag: met welke agenda pompen de Saoedi’s opeens honderden miljoenen, straks zelfs miljarden, in voetbal? Een blik achter de schermen in de strijd om een nieuwe wereldorde.