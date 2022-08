Op vakantie met de camper, aanvoerster van Oranje en een extra kort kapsel om te mogen voetballen: acht weetjes over ‘chef’ Sarina Wiegman, de architecte van de Europese titel

VoetbalFootball’s coming home: Sarina Wiegman (52) leidde Engeland voor het eerst naar de Europese titel bij de vrouwen. De Nederlandse trainster kroonde zich vijf jaar geleden met Oranje ook al tot Europees kampioen. Een echte succescoach dus. Maak in acht weetjes kennis met Wiegman. Van een extra kort kapsel om geaccepteerd te worden, over haar hecht voetbalgezin, tot John van ‘t Schip en Wim Kieft als idolen.

Kort kapsel

Samen met haar tweelingbroer Tom sloot Wiegman zich op 6-jarige leeftijd aan bij ESDO, een amateurvoetbalvereniging uit Den Haag. Gemengd voetbal was toen nog illegaal. Daarom droeg Wiegman een extra kort kapsel. Haar ouders hadden daar geen probleem mee. Later maakte ze de overstap naar RCV Celeritas. Daar kon ze in een meisjesteam spelen.

‘De chef’

Zo noemt Alex Scholte haar altijd. De twee leerden elkaar kennen op de middelbare school en volgden ook samen een opleiding voor leraar lichamelijke opvoeding. Ook was Scholte haar trainer bij Ter Leede. Toen Wiegman coach werd van de vrouwenploeg van ADO Den Haag in 2007 vroeg ze aan Scholte om assistent te worden.

Camper

Geen vakantie naar een exotische bestemming voor Wiegman. Samen met haar gezin trekt ze eropuit met de camper. Na enkele weken vakantie staat er een gesprek gepland tussen de Engelse voetbalbond en Wiegman over een nieuw contract. Haar huidige verbintenis loopt tot het EK in 2025. Baroness Sue Campbell, hoofd vrouwenvoetbal bij de FA, wil langer met haar doorgaan.

Voetbalgezin

Haar man Marten Glotzbach is een echt voetbaldier. Hij beschikt over een UEFA A-diploma en trainde al verscheidene Nederlandse ploegen in en rond Den Haag. Zij het wel op een lager niveau. Nu heeft hij de onder 17 vrouwenploeg van ADO den Haag onder zijn hoede. Het koppel heeft twee dochters. De oudste is gestopt door een zware kruisbandblessure, de jongste voetbalt in de jeugd bij ADO.

Aanvoerster Oranje

Wiegman groeide als speelster uit tot een vaste waarde bij Oranje. In totaal speelde ze 104 interlands voor Nederland en was ze een tijdlang aanvoerster. Later werd ze coach van de Nederlandse vrouwen. In 2017 leidde ze de Oranje Leeuwinnen naar de Europese titel. In eigen land versloeg Nederland Denemarken in de finale met 4-2.

Serieuze bonus

Wiegman houdt aan de Europese titel met Engeland een flinke bonus van 200.000 Britse pond over, omgerekend zo'n 240.000 euro. Jaarlijks strijkt ze bij de Engelse voetbalbond een salaris op van bijna 500.000 euro. Een serieus bedrag, denkt u dan. Toch staat het niet in verhouding met wat bondscoach Gareth Southgate jaarlijks verdient. Hij zag in november van vorig jaar zijn loon stijgen van ongeveer 3,6 miljoen euro naar bijna 6 miljoen euro.

Cruijff Court naar haar vernoemd

In haar woonplaats Monster, een kustdorp in het zuiden van Nederland, is een Cruijff Court naar haar vernoemd. Dat is een klein kunstgrasveld van 42 op 28 meter. Het is een project van de Johan Cruijff Foundation. In 2021 waren er in Nederland al meer dan 275 veldjes.

Posters van John van ‘t Schip en Wim Kieft

Net zoals huidige jonge voetbalfans posters verzamelen van helden als Messi, Ronaldo en De Bruyne, hingen er bij Wiegman posters aan de muur van haar idolen. Die luisterden naar de namen John van ‘t Schip en Wim Kieft. Van ‘t Schip werd vier keer kampioen met Ajax. Kieft deed dat met de Amsterdammers drie keer, net als bij PSV. Met de club uit Eindhoven won hij in in 1998 Europacup 1, de huidige Champions League. Beide spelers waren een inspiratie voor Wiegman. Door haar prestaties groeit ze nu zelf uit tot een rolmodel.

