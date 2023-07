Op bezoek bij Al-Hilal, de club die met Messi flirtte en op Lukaku hoopt, net als Anderlecht op stage in Villach

KIJK. Op bezoek bij de sterren van Al-Hilal

Anderlecht is niet de enige club die deze dagen z’n tenten opslaat in het Oostenrijkse Villach. Ook Al-Hilal, de meest succesvolle en meest prestigieuze club uit Saoedi-Arabië, is in Oostenrijk neergestreken. Met 18 titels in de Saudi Professional League doet niemand beter dan Al-Hilal.

Tien minuutjes buiten het pittoreske stadscentrum van Villach hebben de ruim 60 leden (spelers en staf) van Al-Hilal hun intrek genomen in het ‘Hotel Warmbaderhof’, het enige hotel met vijf sterren in Villach. De prijzen per nacht lopen op tot 300 euro, toegang tot de wellnessfaciliteiten in het aanpalende en poepsjieke ‘Kurzentrum Therme Warmbad’ is helaas niet inbegrepen. Al zal die kleine meerkost er wel af kunnen bij de Saoedi’s zeker? Al-Hilal verblijft in Oostenrijk van 2 juli tot 20 juli. Snel gerekend loopt de kostprijs voor hun verblijf in Villach op tot bijna 325.000 euro. Wisselgeld voor de club waarvan Prins Mohammed Fahad bin Nafel voorzitter is en die voor 75% in handen is van een publiek investeringsfonds in Saoedi-Arabië.

Volledig scherm © Kjell Doms

In de Saoedische raid op de Europese voetbalmarkt gaf Al-Hilal deze zomer al 118 miljoen uit. 55 miljoen voor Rúben Neves (Wolverhampton), 40 miljoen voor Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) en 23 miljoen voor Kalidou Koulibaly (Chelsea). Die laatste twee zijn overigens twee ex-spelers van Racing Genk. De deal met Milinkovic-Savic is intussen ook officieel, hij wordt snel in Villach verwacht.

Al Hilal, dat is eveneens de club die een paar maanden geleden fel aan de mouw van Lionel Messi trok, maar de wereldkampioen uiteindelijk naar Inter Miami zag vertrekken. Het had voor leuke taferelen kunnen zorgen in de kleedkamer. Met Saleh Al-Shehri en Salem Al-Dawsari heeft Al-Hilal twee jongens in de ploeg die voor eeuwig kunnen vertellen dat ze hebben gescoord tegen Messi op weg naar zijn wereldtitel met Argentinië. Op de openingsspeeldag in Groep C op het WK in Qatar won Saoedi-Arabië met 2-1 van Argentinië. Al-Shehri en Al-Dawsari zijn ons mogelijk gepasseerd in de lobby van het hotel. Tussen al dat volk hebben we ze gemist. De Portugese coach Jorge Jesus ontsnapte niet aan ons oog en Kalidou Koulibaly evenmin. Hij reageert vriendelijk op onze begroeting in het Frans. “Belgische pers? Een interview?”, dat moet je aan de persverantwoordelijke vragen. Maar we hebben nu meeting en nadien vertrekken we naar de training. Misschien later deze avond?”

Volledig scherm Kalidou Koulibaly © Kjell Doms

Uiteindelijk worden we door de persverantwoordelijke (of een assistent, van de assistent, van de persverantwoordelijke) vriendelijk naar buiten geëscorteerd. “We hebben morgen een oefenwedstrijd tegen Wolfsberger, daags voor een wedstrijd kunnen wij geen individuele interviews toestaan. Maar stuur me een mailtje en ik kijk wat ik kan doen.” Het mailadres vergat hij ons, al dan niet met opzet, te bezorgen. Of Al Hilal nog steeds geïnteresseerd is in Lukaku, riepen we nog snel. De Rode Duivel zou er naar verluidt 90 miljoen op drie seizoenen kunnen verdienen. “Daar kan ik geen commentaar op geven”, was het korte antwoord van de man terwijl hij een verontschuldigende hand opstak.

Een nieuwe poging bij Koulibaly zelf dan maar. Op weg naar de spelersbus en vlak nadat hij een paar Oostenrijkse fans blij had gemaakt met een handtekening, houdt hij opnieuw even halt. “Of ik Romelu Lukaku er graag zou bij hebben? Het is niet aan mij om daar uitspraken over te doen en ik heb hem ook niet gesproken. Hij wil graag definitief naar Inter, toch? Maar ik dacht dat Chelsea een eerste bod had geweigerd. We zien wel, hij moet voor hem de juiste keuze maken.”

De juiste keuze maakten wij in elk geval wel. Veel wijzer werden we er niet van, maar het Oostenrijks middagje bij Al-Hilal hebben we ons zeker niet beklaagd.