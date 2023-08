Ook zonder De Bruyne is het prijs: Manchester City wint Europese Supercup na strafschoppen tegen Sevilla

De winnaars van respectievelijk de Champions League en de Europa League keken elkaar in Griekenland in de ogen. Kevin De Bruyne was vanavond niet van de partij in Piraeus. ‘KDB’ blesseerde zich afgelopen vrijdag tegen Burnley en is maanden buiten strijd. Wie wel aan de aftrap stond, was Josko Gvardiol. Het was de eerste basisplaats voor de duurste verdediger aller tijden.