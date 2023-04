Ook voor AA Gent geen halve finale: Buffalo’s mogen helft dromen tegen West Ham, maar gaan dan helemaal kopje onder

‘Please just love me down and never leave me. I’m a dreamer...’

‘Livin’ Joy’ knalde door de stadionboxen. ‘Nineties vibes’ in het Londen Stadium, een uurtje voor de aftrap. En dromen, dat deed AA Gent. Van een nieuwe stunt in Londen, een bisnummer na het wonder van Wembley zes jaar geleden. Allez, La Gantoise. Élke Belgische voetballiefhebber gunde het AA Gent.

De zeepbellen stegen op. Liefst 60.000 fans zongen het clublied, ‘I’m Forever Blowing Bubbles’, luidkeels mee. Een kippenvelmoment. Met wel gevoél sta je dan als AA Gent-speler in de spelerstunnel? Goesting om te knallen of toch een tikkeltje koudwatervrees?

Even leek AA Gent onder de indruk. West Ham startte furieus, wilde ‘those little Belgians’ versmachten. Dat lukte niét. De Buffalo’s veerden recht, herstelden snel het evenwicht. Sterker zelfs: ze waren baas. Knap om zien hoe ze de touwtjes in handen namen.

Kums pakte uit met een uitstekende voorzet, maar zowel Orban als Cuypers lieten na te scoren. Aan de zijlijn schudde Hein het hoofd - hij beseft als geen ander dat je zulke momenten moét grijpen.

Gelukkig zat even later wél alles mee. Orban hield Paqueta af, legde opzij en een mislukt schot van Samoise belandde plots bij Cuypers. De Gentse topschutter duwde van dichtbij, via Aguerd, binnen. Een schoonheidsprijs wint die goal niet, maar who cares? AA Gent stond op 0-1 in Londen - alsjeblieft. De 3500 meegereisde supporters schreeuwden het uit. Gentse feesten in Londen. Op de eretribune ging de hartslag van voorzitter Ivan De Witte en CEO Michel Louwagie de hoogte in. Zou het echt...?

Net als in de heenmatch bleek dat AA Gent geen schrik moest hebben voor dit West Ham, dat voetballend niet thuisgaf. Dan weet u dat het extra opletten is op stilstaande fases. En het was dan ook een ‘tricky’ vrijschop die voor de 1-1 zorgde. Bowen zwiepte de bal voor doel, Antonio troefde De Sart af en knikte binnen: 1-1. Dju, dit had AA Gent niet verdiend. Terwijl de zeepbellen achter hem in het rond vlogen, sakkerde Hein richting zijn bank. Als je één iemand niet mag laten koppen, dan wel Antonio. Op slag van rust kwam AA Gent goed weg toen de ref een vermeende handsbal van Samoise liet begaan.

Wij vragen ons af hoe David Moyes het flikte, maar zijn team toonde een heel ander gelaat na de pauze. West Ham schakelde een versnelling (of twee) hoger. AA Gent wist het niet meer. Soucek knalde op de lat, Roef bracht redding op een laag schot van Bowen. De 2-1 hing in de lucht... en viel ook. Okumu schoof weg en beging hands, al kwam de bal wel vanop zijn dij. Penalty, vond de VAR. Snapt u de handsbalregels eigenlijk nog? Paqueta liet Roef geen schijn van kans: 2-1. Een uppercut die AA Gent meteen knock-out sloeg. De veer was gebroken.

Na knullig balverlies van Piatkowski begon Rice aan een rush en die rondde hij feilloos af: 3-1. Antonio maakte er - na wéér zwak verdedigen bij AA Gent - snel 4-1 van. AA Gent kreeg klop van de Hammers. De Gentse droom werd een nachtmerrie. Opzij gezet na twintig wervelende minuten van West Ham. Reality check.

En toch moeten de Buffalo’s proberen om met opgeheven hoofd het vliegtuig op te stappen. Een pluim voor wat zij in de knock-outfase van de Conference League lieten zien. Er was de bloedstollende penaltyreeks tegen Qarabag, de hattrick van Orban in Istanboel, de sterke prestatie in de heenmatch tegen West Ham... Chapeau. De focus moet nu op zondag en KV Oostende. Een play-off 1-ticket als inzet - dat mag niet meer misgaan, toch?

