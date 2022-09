Ook speelsters van Ajax slachtoffer van Marc Overmars: “Hij zag ons als flirtmateriaal”

Europees voetbal Ongeziene statistiek: samen met Hongarije het enige land waarvan de clubs in Europese poules nog ongeslagen zijn, is... België

De charme van het voetbal. Op het Europese toptoneel telt België de voorbije decennia niet meer mee, maar kijk: dit seizoen heeft nog niet één Belgische club verloren in de poulefase van Champions, Europa of Conference League. Samen met Hongarije als enige (!) van de in totaal 35 deelnemende landen. Met dank aan Club Brugge, Union, AA Gent en Anderlecht. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

