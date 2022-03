Ook Russische eigenaar Vitesse stapt op: club wordt verkocht

VOETBALVitesse wordt verkocht. Valeri Oyf, een Russische oligarch en de eigenaar van Vitesse Arnhem, stapt onder druk van de oorlog in Oekraïne per direct op. Hij treedt daarmee in het spoor van Roman Abramovich, die onlangs is vertrokken bij de Engelse topclub Chelsea.

Oyf (58), Oyf, geboren in Oekraïne maar voorzien van het Russische staatsburgerschap, treedt onder grote internationale druk terug bij Vitesse en legt per direct zijn functie neer. Alle aandelen van de Arnhemse club zijn te koop. Het vertrek van Oyf bij Vitesse komt niet onverwacht. Hij is gelieerd aan de Russische oligarch Roman Abramovich. Die wordt op zijn beurt gelinkt aan Vladimir Poetin.

Ironisch genoeg speelde Vitesse vorige week nog een ‘Match voor de Vrede' tegen Sparta Rotterdam. Het moest een wedstrijd tegen de oorlog in Oekraïne worden, maar ontaardde in een match vol incidenten. Vitesse-Sparta (0-1) werd in blessuretijd gestaakt nadat de thuisfans zich misdroegen. De aanhang bekogelde spelers, eentje liep zelfs het veld op en in de tribunes speelden zich vechtpartijen af. De veiligheid kon niet meer worden gegarandeerd. Ook werd er ‘een boodschap voor de vrede’ voorgelezen, maar de tekst was op voorspraak van de Russische eigenaar niet tegen de oorlog en de invasie gericht.

Reactie Oyf

Bij Vitesse komt het vertrek keihard aan. De club is sinds 2010 in Russische handen. In al die jaren werd er 155 miljoen euro in de club gestoken. Dat leverde in 2017 de KNVB-beker op, de enige prijs in de clubhistorie. Er is daarentegen ook een schuld opgebouwd van 132 miljoen euro. Die zit in een holding van Oyf opgesloten.

Oyf was sinds 2018 de eigenaar. Hij reageert schriftelijk op zijn vertrek. “Het doet me veel pijn om zo afscheid te nemen van Vitesse, maar in de huidige situatie neem ik deze moeilijke beslissing in het belang van de club, medewerkers, supporters, sponsoren en andere stakeholders. Ik kijk terug op een bijzondere periode, waarin ik me altijd erg betrokken voelde bij de club en genoten heb van de mooie prestaties. Vitesse zit in mijn hart en dat zal altijd blijven gelden voor de club en de supporters.”

Volledig scherm Valeri Oyf © Paul Meima/ProShots