Ook nu weer resem incidenten na Clasico: Anderlecht-fans bekogelden spelersbus Standard

KIJK. Is Buchanan echt een recidivist, zoals Vanhaeze­brou­ck beweert? Enkele discutabe­le fases op een rij

“Buchanan is een recidivist. Hij heeft het al vaker gedaan en is er al heel vaak mee weggekomen.” Hein Vanhaezebrouck haalde fors uit naar Tajon Buchanan nadat diens elleboogstoot bij Gent-speler Gift Orban onbestraft bleef. Maar is de Canadees echt al meermaals aan rood ontsnapt? In bovenstaande video zetten we enkele discutabele fases, met Buchanan in de hoofdrol, op een rij.