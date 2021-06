Ook neef Dedryck Boyata was ooit slachtoffer van hartfalen op een voetbalveld: “Ik kreeg er meteen kippenvel van, een déja vu gevoel”

Tijdens een bekerwedstrijd met zijn club Barnet. In de Engelse League one, dat is de derde klasse, ging ook bij Musombo het licht uit. “Ik ben in elkaar gezakt. Ik wist niet wat er was gebeurd, hoe het was gebeurd. Het enige dat ik nog weet dat ik in het ziekenhuis plots wakker kwam en ik zag mijn moeder. Toen dacht ik wat is dat nu? Mama hoort in België te zijn. Wat doet ze hier?”