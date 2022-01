Ook Lionel Messi moet eraan geloven, PSG bevestigt coronabesmetting

VIDEO: Lionel Messi genoot de voorbije dagen van vakantie in z'n thuisland Argentinië

Spijtig voor de fans van vierdeklasser Vannes OC. Lionel Messi zal niet op hun veld te bewonderen zijn. De aanvaller legde net als ploegmaats Juan Bernat, Sergio Rico en Nathan Bitumazala een positieve coronatest af. “De spelers verblijven in isolatie en worden onderworpen aan het geldende protocol”, klinkt het in een boodschap van PSG.

Messi zelf vertoeft nog in Argentinië, waar hij de voorbije dagen met vrienden en familie de feestdagen doorbracht. In zijn thuisland testte hij dus positief. “Ik weet niet wanneer Messi terugkeert”, vertelt PSG-coach Mauricio Pochettino op zijn persbabbel. “Zo lang hij geen negatieve test kan voorleggen is het niet mogelijk om af te reizen naar Frankrijk. Ik weet dus niet of hij er in de competitiematch tegen Lyon op 9 januari zal bij zijn. Hij staat in contact met onze medische staf.”