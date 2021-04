Ook in het buitenland schatten ze De Bruyne hoog in, maar: “Hij zal de komende tijd moeten oogsten, vooral op het EK”

Duitsland: “Kevin speelt fantastisch”

In Duitsland is De Bruyne na zijn passages bij Werder Bremen en Wolfsburg geen onbekende. De Duitsers weten maar al te goed wat onze landgenoot in z'n mars heeft. “Kevin speelt fantastisch”, aldus Oliver Hartmann, chef voetbal bij Kicker . “En hij verdient het absoluut om te winnen, zeker als City onder zijn impuls PSG zou uitschakelen in de Champions League.”

Engeland: “Een wonderlijke speler”

Het lijkt onvoorstelbaar, maar Cristiano Ronaldo was in 2008 de laatste speler uit de Premier League die de Ballon d’Or won. Hoe schatten ze over het kanaal de kansen van De Bruyne in? “Kevin is een wonderlijke speler”, klinkt het bij Henry Winter, chef voetbal bij The Times. “Ik stemde vorig jaar op hem in de Footballer of The Year award. Over zijn kansen op de Gouden Bal kan ik helaas niets zeggen, aangezien ik de stemgerechtigde ben voor Engeland (lacht).”