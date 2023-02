Ook in Engeland is de VAR geen onbeschreven blad: videoarbiter voor twee matchen geschorst na arbitraire blunder

Premier LeagueIn de Premier League was er afgelopen weekend heel wat te doen rondom de VAR. Tijdens de match tussen Brighton en Crystal Palace maakte die een pijnlijke blunder door een foutieve lijn te tekenen en het doelpunt onterecht af te keuren. De VAR van dienst is zelfs twee matchen geschorst.

De fans van Brighton mochten na 34 minuten voor de eerste keer juichen in Selhurst Park Stadium op Crystal Palace. Pervis Estupiñán scoorde de openingstreffer, maar helaas was het feestje van korte duur. Het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Later bleek dat John Brooks, die zaterdag in de VAR-cabine zat, de lijn vanuit de verkeerde verdediger trok bij het bepalen van het buitenspel. Daardoor werd de goal onterecht afgekeurd. Een arbitraire dwaling, zo moest ook de overkoepelende arbitrale organisatie PGMOL later erkennen.

Brooks zou deze week bij zowel Liverpool – Everton als Arsenal - Manchester City dienst doen als VAR. Maar na overleg werd beslist dat hij die twee optredens aan zich voorbij moet laten gaan.

Na de match was het hét gespreksonderwerp. Martin Keown, ex-Arsenal, kwam er in talkSPORT op terug. Hij stelde zelfs luidop de vraag of de Premier League de VAR moeten schorsen. “Gaat het zover dat we de VAR moeten opschorten totdat we het helemaal goed hebben? Deze fouten zijn flagrant.”

“Misschien zijn er niet genoeg mensen, misschien nemen ze niet genoeg tijd. Misschien moeten ze hier naar het systeem kijken en moeten er meer mensen bij betrokken worden om de juiste beslissing te nemen. Want het heeft blijvende gevolgen”, aldus Keown.

Volledig scherm Crystal Palace - Brighton eindigde uiteindelijk op 1-1 gelijkspel. © REUTERS

Niet de enige fout

Het was afgelopen weekend niet de enige fout in de Premier League. Ook de gelijkmaker van Brentford tegen Arsenal had afgekeurd moeten worden vanwege buitenspel. Voor oud-arbiter en scheidsrechterbaas Howard Webb was het de aanleiding om zondag een spoedberaad te houden. ‘Beide incidenten, ingegeven door een menselijke fout bij het analyseren van buitenspelsituaties, zullen uitvoerig worden geanalyseerd’, liet PGMOL weten.