Ook dat nog: supporters La Louvière bestormen veld in Francs Borains, Nederlandse fans in Volendam meppen elkaar de gracht in

Rode Duivels Niet ideaal voor WK: Yannick Carrasco heeft spiercon­trac­tuur en is out bij Atlético voor bekerduel

Slechts acht dagen voor de start van het WK voetbal in Qatar, dus is elke blessure ongewenst. Yannick Carrasco zit niet in de selectie van Atlético Madrid voor het bekerduel tegen SD Almazan van zaterdag. Carrasco lijdt aan spiercontractie, zo meldt de club. Opgelopen in zijn laatste wedstrijd tegen Mallorca - de winger ging in die match op het uur naar de kant. Alarmbellen hoeven daarbij niet af te gaan - maar uiteraard houdt Atlético en vooral Roberto Martínez de situatie nauwgelet in het oog. Ook Álvaro Morata - geselecteerd voor Spanje - heeft overigens een lichte spierblessure en is er niet bij in het bekerduel.

12 november