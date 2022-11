Ook dat nog: aanhang La Louvière bestormt veld, Nederlandse fans in Volendam meppen elkaar de gracht in en ook Friese derby stilgelegd

VoetbalNiet alleen in Charleroi gingen de fans gisteren hun boekje te buiten . Ook in Eerste Amateur en in de Eredivisie, zowel in Utrecht als Heerenveen, maakten voetbalsupporters het bont.

Supporters van FC Utrecht en Volendam zijn gisteravond met elkaar op de vuist gegaan. Na afloop van de Eredivisiewedstrijd tussen beiden teams liep het in het centrum van Volendam uit de hand. Op beelden is te zien dat een grote groep supporters met elkaar op de vuist gaat, een aantal mensen belandt daarbij zelfs in het water.

FC Utrecht en Volendam stonden gisteren tegenover elkaar. Dat resulteerde in 0-4 winst voor FC Utrecht. Op beelden die online de ronde doen is te zien dat de supporters van de clubs in Volendam met elkaar op de vuist gaan.

Een aantal mensen wordt in het water geduwd, vervolgens is te zien hoe de twee groepen op de dijk tegenover elkaar komen te staan. Er wordt onder andere met barkrukken en fietsen gegooid. Volgens een ooggetuige werden er meerdere politiewagens in gezet om supporters in bedwang te houden en was het lange tijd onrustig in het dorp.

Friese derby stilgelegd

En ook de Friese derby in de Eredivisie tussen sc Heerenveen en SC Cambuur werd al na amper 10 minuten spelen stilgelegd. Vanaf de tribunes werd vuurwerk op het veld van het Abe Lenstra-stadion gegooid, in de hoek van het uitvak met daarin de fans uit Leeuwarden. Het leidde tot zware, zwarte rookontwikkeling. Scheidsrechter Allard Lindhout besloot de wedstrijd stil te leggen. De speaker riep de toeschouwers op zich te gedragen.

Fans La Louvière stormen het veld op

Ongeregeldheden waren er ten slotte nog in Eerste Amateur, bij Francs Borains - de club van Georges-Louis Bouchez. Fans van La Louvière liepen bij een 3-1-tussenstand in het voordeel van Francs Borains het veld op. Met nog tien minuten op de klok zette de scheidsrechter meteen de match stop. Een deel van de La Louvière-supporters probeerde daarna nog de aanhang van Francs Borains aan te vallen, maar de politie kwam op het veld tussen.