Ook Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert doorverwezen in Propere Handen: posterboys van het moderne voetbal, maar volgens parket toch niet vies van zwart geld

Afrika Cup Journalist achter­haalt mogelijke reden waarom scheids­rech­ter duel op Afrika Cup twee keer te vroeg affloot: “Hij had last van zonneslag”

Knotsgekke toestanden gisteren op de Afrika Cup. De wedstrijd tussen Tunesië en Mali werd tot twee keer toe te vroeg afgefloten. Eerst in minuut 86, nadien in minuut 89. De gemoederen raakten verhit, scheidsrechter Janny Sikazwe werd onder politiebegeleiding naar binnen gebracht. Een dag later luidt het dat Sikazwe last had van een zonneslag.

13 januari