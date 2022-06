Ooit hoop van de natie, nu ploeterend bij amateurs of als loodgieter: nu Musonda Jr. proefdraait in Waregem, de gouden lichting van 1996 doorgelicht

Buitenlands voetbal Amerikaan­se rechter verwerpt verkrach­tings­zaak tegen Cristiano Ronaldo

Een Amerikaanse rechter heeft geen gevolg gegeven aan de klacht tegen Cristiano Ronaldo over een mogelijke verkrachtingszaak. De sterspeler zou volgens de klacht in de Verenigde Staten een voormalig model hebben aangerand in 2009.

