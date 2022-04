Onze watcher ziet dat Club dé te kloppen ploeg is, ondanks de achterstand: "De druk ligt bij hen. Een derde titel op rij moet hun seizoen redden”

Premier League Lewis Hamilton spreekt over mogelijke investe­ring in Chelsea: “Een unieke opportuni­teit”

Lewis Hamilton wil investeren in de overname van Chelsea. De zevenvoudige wereldkampioen Formule 1 heeft toegezegd miljoenen ponden te willen bijdragen aan het bod van zakenman Martin Broughton. Dat is één van de drie overgebleven kandidaten voor de overname van de Engelse voetbalclub. “Dit is een unieke oppourtuniteit”, zegt Hamilton. Ook Serena Williams wil in het project stappen.

22 april