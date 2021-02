Onze man zwaait Silvio Proto uit: “Op het veld een adrenalinebom, ernaast een aimabel mens”

VoetbalEen rode lap voor de fans van elke tegenstander, een icoon voor de eigen aanhang: Silvio Proto liet als doelman niemand onberoerd. Op zijn 37ste zet hij er een punt achter, ‘met fierheid, en opluchting’. Onze man zwaait de voormalige doelman van Anderlecht uit: “Toen we na een Europese match inscheepten voor de terugvlucht en hij in de krant mijn beoordeling las, kreeg ik een flinke Franse vloek over me heen. Maar amper een halfuurtje later was dat alweer uitgepraat.”