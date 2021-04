Onze man over de Super League: “Ik vrees dat iedereen mee zal moeten in dit project”

Een bom in voetballand. Topclubs uit Spanje, Italië en Engeland willen een Europese Super League oprichten. “Dit is een oorlogsverklaring: ‘Wij zijn de twaalf rijkste clubs, wij willen meer macht en wij willen onze stempel doordrukken’”, aldus onze voetbaljournalist Kristof Terreur. “Het zorgt voor een grote schok in het voetbal, maar wie het de voorbije jaren een beetje gevolgd heeft, is niet verrast. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez dweept al jaren met dit idee.”