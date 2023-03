Onze huisref Tim Pots na weekend met weer twee flagrante VAR-fouten: “In de toekomst zullen computers helpen beslissen”

Marc Degryse: “Bij Anderlecht zal waarschijn­lijk Fabio Silva met zijn zeven goals als topschut­ter eindigen. Dat zegt alles”

Club Brugge ging vrijdagavond met 3-0 de boot in op het veld van KV Oostende. Ook onze huisanalist Marc Degryse weet dat Scott Parker zijn positie stilaan onhoudbaar is, maar stelt zich ook vragen. “Er wordt nu heel erg in de richting van de Brugse bestuurskamer gekeken. Wat gaan ze daar doen? Wat is het alternatief? Is er een alternatief?”