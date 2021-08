Onze huisanalist Marc Degryse ziet opnieuw enorm verval bij Anderlecht: “En nu 95 minuten zoals de eerste helft”

“Het enige minpunt van Benito Raman in de eerste helft was dat hij naliet om een hattrick te maken. Die kans oog in oog met de doelman had er eigenlijk in gemoeten, maar voorts was Raman écht sterk. Hij haakte regelmatig goed af om zich te laten betrekken in het spel, was aanwezig in de box, jaagde Bazoer voortdurend op en scoorde dan ook nog eens. Bij zijn komst waren er twijfels, aangezien Raman de laatste maanden bij Schalke 04 weinig gespeeld had, maar hij is die stukje bij beetje aan het wegspelen. Je ziet hem wedstrijd na wedstrijd groeien.”