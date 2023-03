Onze huisanalist Marc Degryse: “VAR brengt Belgisch voetbal in de problemen”

KIJK. Degryse: “Fouten van de VAR zijn flagrant”

“De VAR zou de scheidsrechter moeten helpen. Já toch? Wel, nu heerst het gevoel dat de videoref de arbitrage en het Belgisch voetbal in zijn geheel in de problemen brengt. Weet je wat het vervelende is? Als een VAR een fout maakt, dan is dat flagrant. Hij kan fases uit verschillende standpunten zien, bekijkt soms wel tien verschillende beelden. En dan nog slaagt die er in foute keuzes te maken. Dat is frustrerend.”

“Kijk, neem nu de rode kaart van Ciranni in de halve bekerfinale tussen KV Mechelen en Zulte Waregem. Wij waren verrast dat de VAR ingreep, terwijl een gevaarlijke tackle van Schoofs enkele minuten eerder onbestraft bleef. Ze zijn gewoon niet consequent - dát is het grote probleem. Je moet ervoor zorgen dat er geen ploeg benadeeld wordt. En dat is nu te vaak het geval.”

“Dat een scheidsrechter de ene week hoofdref en de andere keer VAR is, zou niet mogen meespelen. Her en der hoor je wel dat de onderlinge relaties niet optimaal zijn. Dat er fricties ontstaan als een VAR een hoofdref naar het scherm haalt, omdat dat aanvoelt alsof de ene collega de andere op de vingers tikt. Dat zou door sommigen als pijnlijk ervaren worden. Onzin natuurlijk - je moet sámen de juiste beslissing nemen. Hoe dan ook is het aan de voetbalbond om deze situatie te managen. Je hoort ook dat sommige scheidsrechters niet graag VAR zijn. Moeten die dan wel ingezet worden?”

“Er gaan geruchten dat de concurrentie tussen de refs groot is. Dat ze niet aan dezelfde zeel trekken. Wel, ik hóóp dat dat niet het geval is. Het zou in elk geval goed zijn als de bond of het Referee Department eens communiceert. ‘Wij zijn één team.’ Met die boodschap moeten ze naar buiten komen."

KIJK. Degryse: “Ik vind dat de VAR moet blijven bestaan”

“Stel mij de vraag of de VAR moet blijven, en dan zeg ik nog altijd ‘ja’. Want er worden wel degelijk veel goede beslissingen genomen. Het is een vooruitgang. Alleen moeten ze het wel perfectioneren. Die 95% correcte tussenkomsten - daar moet je hen óók krediet voor geven - moét 99% worden. Daar moet aan gewerkt worden. Vollédig foutloos zal het nooit worden - het blijven mensen. Maar het moet beter. Want op dit moment overschaduwen de slechte beslissingen de goede.”