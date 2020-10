Onze huisanalist Marc Degryse kietelt RSCA-voorzitter Wouter Vandenhaute: “Anderlecht komt terug. Misschien sneller dan je denkt”

Voetbal Cyriel Dessers debuteert voor Nigeria: “Hoogtepunt in mijn carrière”

14 oktober Een kwartiertje voor tijd tijdens Nigeria-Tunesië, gisteravond, lichtte plots het nummer 26 op aan de zijlijn. De speler die zich klaarmaakte om in te vallen? Cyriel Dessers. Hij mag zich nu ook officieel een ‘Super Eagle’ noemen. En of hij daar fier op is.