Onze chef voetbal zwaait Charles De Ketelaere uit: “Het jongetje van achter de hoek wordt een prima donna”

Belgisch voetbal “Simon zei bijna alleen mooie doelpunten te maken”: Adingra na wereldgoal bij debuut Union nieuwe attractie in België?

Eén speeldag volstond voor Simon Adingra (20) om al naam in België te maken, dankzij zijn wereldgoal op STVV. De Brightonhuurling is de ‘duurste’ speler van Union - hoe goed is hij? “Hij kan een attractie worden, maar we gaan hem niet opbranden vanaf dag één.”

29 juli