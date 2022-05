Onze chef voetbal ziet Club alwéér aan het langste eind trekken: “Anno 2022 is de hoofdstad van ons voetbal al jarenlang Brugge”

Club Brugge Bart Verhaeghe met sneer richting Union: “Wij vechten niet tegen Union, maar tegen het veel rijkere Brighton”

Een pluim voor de 170 medewerkers die Club Brugge rijk is, een sneer richting Union, een pleidooi voor het voetbalmodel van blauw-zwart als ‘Belgische voetbalschool’: Bart Verhaeghe was na zijn derde titel op rij en vijfde in zeven jaar een gelukkig man.

19:34