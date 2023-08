Onze chef voetbal schetst het belang van kwalificatie voor Antwerp: “In dit proces staat de club nog in zijn kinderschoenen”

Flinke ravage na aankomst Lukaku: heel wat auto’s aan luchthaven vernield door Ro­ma-tifosi

De rust is teruggekeerd aan de luchthaven van Ciampino, ten zuidoosten van Rome. Duizenden fans van AS Roma daagden daar in de namiddag op voor de aankomst van Romelu Lukaku. En daar zijn de gevolgen nog van te zien op de parking. Een tiental auto’s liep daar schade op door romanisti die op de daken klommen om een glimp op te kunnen vangen van ‘Big Rom’.