Onze chef voetbal over het vertrek van Lionel Messi bij Barcelona: “Het Spaanse en bij uitbreiding het Europese voetbal zullen niet meer hetzelfde zijn”

VoetbalDrie jaar nadat Cristiano Ronaldo Real Madrid verliet, verliest FC Barcelona op zijn beurt Lionel Messi. Het Spaanse voetbal zal nooit meer hetzelfde zijn. Het vertrek van Messi is er een in mist. Net als zijn toekomst. Onze chef voetbal schetst de situatie. “Offerde Laporta Messi op op het altaar van de Super League?”

Wat een historische dag was voor de Belgische sport, bleek voor geheel andere redenen net zo historisch in Catalonië.

Donderdag de vijfde augustus 2021.

Om 19.33u verscheen op de officiële kanalen van FC Barcelona het bericht dat Lionel Messi (34) de club zou verlaten.

Het nieuws was een uurtje eerder aangekondigd door... de Madrileense krant MARCA. Het is niet het énige dat vreemd is aan het ganse verhaal.

Op 14 juli berichtten alle media in Spanje dat Messi een principe-akkoord had bereikt met Barcelona om zijn aflopende contract te verlengen met vijf jaar. Messi was bereid gevonden om fors in te leveren.

Afgelopen woensdag keerde Messi terug uit een welverdiende vakantie – hij won met Argentinië de Copa América –, om in het bijzijn van zijn vader samen met Barcelona-voorzitter Joan Laporta de officiële papieren te ondertekenen. De communicatiedienst van de club maakte zich klaar om de contractverlenging van hun held aan te kondigen.

Van een anti-climax gesproken.

Wát is er gebeurd?

In het persbericht van 19.33u heeft Barcelona het over ‘structurele belemmeringen vanwege de Spaanse voetbalbond’. Het is inderdaad zo dat begin juli de voetbalbond Barcelona verhinderde om nieuwe spelers (Depay, Aguëro, Eric García) in te schrijven vanwege de financial fair play. De club werd aangemaand om eerst de loonlast met 200 miljoen euro af te bouwen. Vermits Messi zijn aflopende contract niet voor 1 juli had verlengd, wordt ook Messi beschouwd als een ‘nieuwe speler’.

Dát probleem zou evenwel opgelost moeten zijn, sinds de Spaanse profliga deze week een akkoord afsloot met investeringsfonds CVC Capital Partners, dat 2,7 miljard euro pompt in La Liga in ruil voor 10% belang. Op basis van de verdeling van de televisierechten van de voorbije zeven jaar zou die 2,7 miljard verdeeld worden over de twintig eersteklasseclubs. 15% van het CVC-budget mag gebruikt worden voor transfers en salarissen, de rest moet verplicht besteed worden aan infrastructuur en jeugdwerking. Volgens berekeningen zou Barcelona hierdoor deze zomer alleen al 270 miljoen euro kunnen spenderen op de mercato.

De Spaanse media beschreef hoe de voorbije weken en maanden Laporta minstens vijf keer vergaderde met de Spaanse profliga over de deal met CVC. Ongetwijfeld zal die buffer de reden geweest zijn waarom de club behoorlijk actief is geweest op de markt. En meteen ook de verklaring waarom op 14 juli Laporta een akkoord bereikte met Messi.

Waarom spreekt Barcelona finaal dan tóch over ‘structurele belemmeringen’? Dat is niet logisch. In de Madrileense media heeft men een verklaring. Barcelona zou onder druk gezet zijn door Real Madrid om het akkoord met CVC niet te aanvaarden – dat doet Real ook niet en het bereidt daartoe juridische stappen voor. De deal met CVC zou immers het einde betekenen van de Super League-plannen van Barcelona en Real Madrid.

Offerde Laporta Messi op op het altaar van de Super League?

De Catalaanse pers heeft het dan weer over een laatste voorwaarde van Messi die de club niet kon inwilligen. Messi zou gevraagd hebben om de transfer van de Argentijnse centrale verdediger van Atalanta, Cristian Romero.

Maar is dát een breekpunt?

Lionel Messi stroomde vanuit de jeugdopleiding van Barcelona door en tekende zijn eerste profcontract in 2004. Het heeft weinig zin om nog eens op te lijsten wat de man heeft gewonnen met Barcelona: simpelweg alles.

En nu?

Manchester City haalde weliswaar Jack Grealish, maar het geld is naar verluidt nog niet op. PSG kan Messi volgens de eerste geluiden niet inpassen binnen de grenzen van de financial fair play.

Hoe dan ook, het Spaanse en bij uitbreiding het Europese voetbal zullen niet meer hetzelfde zijn.

In Camp Nou breekt een nieuw tijdperk aan.

Leo Messi. Se va.

