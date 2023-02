Onze chef voetbal over de Antwerpse overval bij klaarlichte dag: “Een jaar lang Valentijn, daar moet Van Bommel eens mee lachen”

Buitenlands voetbal Ever­ton-coach Dyche doet beroep op Defour om Onana kneepjes van het vak te leren: “Steven zal me helpen om hem bij te spijkeren”

In Engeland is iemand Steven Defour nog lang niet vergeten. Everton-coach Sean Dyche, die onze landgenoot onder zijn hoede had bij Burnley, wil zijn hulp inroepen om Amadou Onana te kneden. “Hij heeft talent, maar moet de lelijke kant van het spelletje nog leren”, aldus Dyche.

10 februari