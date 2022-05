Onze chef voetbal maakt zich op voor een bloedstollende titelclash: “Iedereen weet intussen waar ‘St. G.’ voor staat”

Champions League Moment dat “niet soepele” De Bruyne niet graag zal terugzien: hij moet het op snelheid afleggen tegen Modric (36)

Opvallend moment uit Real - City gisteravond, even voor de pauze: Kevin De Bruyne (30) die bij een veelbelovende Man City-counter voorbij Modric langs de zijlijn wil, maar er ongenadeloos wordt afgelopen door de 36-jarige Kroaat. Het teken dat De Bruyne zich toch geen honderd procent voelde, ondanks dat hij dat in de aanloop naar de clash net wél gesteld had? Degryse, in de VTM-studio: “Ik vermoed dat hij kampte met een fysiek probleem.”

5 mei