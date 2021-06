Onze chef voetbal looft de sterke karakters van onze bondscoach en ‘Big Rom’: “Martínez en Lukaku, daar past een diepe buiging bij”

EK Voetbal Deense bondscoach geeft toe: “Het was fout om te spelen. Christian was even dood, wisten niet of we vriend hadden verloren”

16:30 De Deense teamarts Morten Boesen kon op een persconferentie in Kopenhagen weinig extra informatie brengen over het hartfalen van Christian Eriksen, gisteren tijdens het EK-duel van Denemarken tegen Finland. Bondscoach Kasper Hjulmand gaf dan weer toe dat het een fout was om de wedstrijd te hervatten. “We stelden voor om maandag te spelen, maar dat ging niet omdat Finland twee dagen later al terug aan de bak moest.”