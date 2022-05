Onze Antwerp-watcher over de afstraffing tegen Anderlecht: “Priske krijgt de perceptie niet meer gekeerd”

Antwerp Toby Alderwei­reld te gast op Bosuil en in gesprek met Marc Overmars

Opvallende aanwezige op de Bosuil bij Antwerp-Anderlecht: Toby Alderweireld (33). De Rode Duivel heeft even vakantie - de Qatarese competitie ligt stil - en maakte van de gelegenheid gebruik om de topper mee te pikken op de eretribune. De verdediger van Al Duhail ging ook in gesprek met directeur voetbalzaken Marc Overmars. Over hun verleden bij Ajax of over een toekomstige transfer? De fans van Antwerp hopen wellicht op het laatste. U kunt de wedstrijd overigens LIVE volgen op deze pagina.

8 mei