“Onwaarschijnlijk dat we niet winnen”: Kompany ziet ondanks klassegoal van Benson titelfeestje nog even uitgesteld

Zelf winnen en hopen dat Sheffield United punten liet tegen Bristol City: met dat scenario mochten Kompany en de zijnen meteen beginnen vieren. Helaas, de opener van Twine werd op slag van rust uitgewist door een owngoal van Vitinho (ex-Cercle).

In de tweede helft hetzelfde verhaal. Benson (ex-Antwerp) zette Burnley met nog tien minuten te gaan op voorsprong, maar een snelle gelijkmaker van Kell bracht de bordjes weer in evenwicht. 2-2 was meteen ook de eindstand, zo werd aan de eerste voorwaarde om kampioen te spelen al niet voldaan.

Aan de tweede trouwens ook niet. Sheffield won op het veld van Bristol met het kleinste verschil na een late goal van McAtee. In de stand heeft Burnley met vier speeldagen te gaan 92 punten, Sheffield heeft er 82. Zaterdag kijkt Burnley thuis QPR in de ogen. Winst is dan genoeg voor de titel, ongeacht het resultaat van Sheffield.

Kompany: “Onwaarschijnlijk dat we niet wonnen”

Na de match was Kompany teleurgesteld. “Het is onwaarschijnlijk dat we hier vanavond niet gewonnen hebben”, zuchtte hij op de persconferentie. “We hebben zoveel kansen gehad. Ik ben dan ook tevreden over de prestatie. We bleven drukken en creëerden op verschillende manieren kansen. Ik vind het heel jammer voor de jongens. Ze hebben zichzelf niet beloond met een overwinning. De moeilijkste kansen maken ze af en de makkelijkste missen ze.”

Over de match van komende zaterdag: “De uitslag van vanavond verandert niets voor de partij tegen QPR”, aldus Kompany. “Ik ben zeker niet negatief. Dit team heeft dit seizoen al zoveel bereikt. Ik vraag me steeds af hoe we voor de dag zullen blijven komen, en als dat zo is als vanavond, dan kan ik daar zeker mee leven. We hebben onszelf in een positie gebracht waarin we zaterdag de titel kunnen pakken. Dat was het doel en dat is gelukt.”

