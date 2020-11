Onuachu (12 goals) voorlopig topschutter: “Maar doelpunten maak je nooit alleen”

Voetbal Zo denken ze op dit moment in Nederland over de Beneliga: “Mediapar­tij­en nodig die een grote zak geld op tafel leggen”

18:34 Hoe zou het nog zijn met de Beneliga-plannen? Wel, in Nederland lijkt men op dit moment niet bijster optimistisch. Jan de Jong, de directeur van de Eredivisie, zegt in een interview met het Algemeen Dagblad dat er (media)geld nodig is. “Het belangrijkste standpunt van de kleinere clubs is heel helder: show us the money.”