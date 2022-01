Onthuld: Lewandowski had punten Messi niet nodig om FIFA-speler van het Jaar te worden, Cristiano gaf Pool er wél

VoetbalRobert Lewandowski (33) is door de FIFA uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De Poolse prijsschutter volgt zichzelf op en haalde het van Lionel Messi en Mo Salah. Kevin De Bruyne kreeg net als vorig jaar een plek in het wereldelftal.

Bij aanvang van de show waren er nog drie kanshebbers. Lionel Messi versus Robert Lewandowski versus Mohamed Salah. Die eerste won eind november - ietwat verrassend - zijn zevende Ballon d’Or. In de Best Football Awards trok Lewandowski wel aan het langste eind. In 2021 scoorde hij liefst 69 keer over alle competities heen. Ook vorig jaar won ‘Lewa’ de prijs, voor Cristiano Ronaldo en Messi.

“Ik voel me trots, blij en vereerd met deze prijs”, liet Lewandowski vanuit Duitsland weten. “Deze trofee komt ook mijn ploeggenoten en mijn coaches toe. Want wij werken allemaal heel hard om wedstrijden te winnen en titels te veroveren. Daarom draag ik deze onderscheiding ook speciaal op aan iedereen om mij heen.”

Messi stemde niet op Lewandowski, Cristiano wel

Een internationale jury bestaande uit de huidige bondscoaches van alle nationale teams, de huidige aanvoerders van alle nationale teams, één gespecialiseerde journalist uit elk land en de fans verkozen de winnaar. Opvallend daarbij: Lionel Messi zag concurrent Robert Lewandowski over het hoofd - hij gaf PSG-ploegmaats Neymar Jr. en Kylian Mbappé en Real-spits Karim Benzema punten. Cristiano Ronaldo zette Lewandowski dan weer wél op één, voor Chelsea-middenvelders N’Golo Kanté en Jorginho.

Beste vrienden zullen Lewandowski en Messi wellicht nooit worden. Toen die laatste eind vorig jaar nog maar een keertje de Ballon d’Or won ten koste van de Poolse topfavoriet en hem vervolgens een hart onder de riem wilde stoppen, was die daar niet bepaald mee opgezet. “Loze en weinig oprechte woorden”, noemde Lewandowski het toen.

Nevenprijzen

Vóór het grote summum werden enkele andere trofeeën uitgedeeld. Edouard Mendy (Chelsea) werd uitgeroepen tot beste doelman. De 29-jarige Fransman klopte Manuel Neuer en Gianluigi Donnarumma. Van Thibaut Courtois - winnaar in 2018 - geen spoor. Champions League-winnaar Chelsea viel ook in de prijzen in de categorie Coach van het Jaar. Thomas Tuchel haalde het van Pep Guardiola en Italiaans bondscoach Roberto Mancini.

Alexia Putellas (FC Barcelona) werd uitgeroepen tot Speelster van het Jaar. De Spaanse middenveldster ontving eerder de Ballon d’Or. Barcelona won vorig seizoen de titel, beker en Champions League.

De Puskas Award voor mooiste doelpunt ging naar Tottenham-speler Erik Lamela. Hij scoorde met een rabona.

De FIFA Fair Play Award zorgde voor een emotioneel moment. De Deense nationale ploeg en haar medische staf kreeg de prijs om het leven van Christian Eriksen te redden tijdens EURO 2020. De FIFA Fan Award ging dan weer naar de Deense en Finse supporters die tijdens de reanimatie van Eriksen verbroederden in het stadion.

KDB

De Belgische noot in de show kwam er dankzij Kevin De Bruyne. ‘KDB’ kreeg in het Elftal van het Jaar een plaats op het middenveld. Ook vorig jaar stond hij in het wereldelftal. Profvoetballers over de hele wereld mochten stemmen. Romelu Lukaku maakte ook kans op een plekje, maar haalde het niet.

“Worden herkend door andere topspelers maakt me zeer trots”, zegt De Bruyne. “Om op het hoogste niveau te kunnen spelen moet je ongelofelijk hard werken en consistent zijn. Ik heb het gevoel dat ik daarin geslaagd ben. De uitdaging is om die consistentie verder te zetten en er opnieuw een gedenkwaardig jaar van te maken. Zowel met mijn team als met mijn land hoop ik trofeeën te winnen.”

De Bruyne is dit jaar in ‘s werelds beste XI vergezeld door Donnarumma, Alaba, Dias, Bonucci, Jorginho, Kanté, Ronaldo, Haaland, Lewandowski en Messi.

