ONS RAPPORT. “Hij leek niet te beseffen wat er op het spel stond voor zijn coach.” Liefst negen (!) buizen bij Anderlecht, Raskin blinkt uit bij gretige Rouches

Voetbal Bondscoach Martinez en assistent Henry zien Evra genieten van stukje gras van Old Trafford: “Smaakt een beetje knoflook­ach­tig”

Bondscoach Roberto Martinez en T2 Thierry Henry waren woensdagavond te gast als analist voor Amazon Prime Video op Old Trafford voor Manchester United-Tottenham. Na afloop stelde Martinez een interessante vraag aan Bruno Fernandes over het vinden van de ruimte als nummer 10. Ook ex-United speler Patrice Evra was er als analist. De Fransman liet zich opmerken door wat gras te eten.

21 oktober