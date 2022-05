ONS RAPPORT. Aanvallers laten het wat afweten bij Union, één grote uitblinker bij Club die “dikke wedstrijd” speelde

Jupiler Pro League Hein Vanhaeze­brou­ck niet verbaasd over dreigende sanctie: “Je kan niet blind blijven voor wat nu al een paar jaar aan het gebeuren is”

Volgende week dinsdag weet Hein Vanhaezebrouck of hem een bijkomende sanctie wacht, voor zijn gedrag en uitspraken na zijn uitsluiting in de match tegen Genk én voor wat hij later vertelde in een interview met deze krant. Vanhaezebrouck zegt daar niet van geschrokken te zijn.

6 mei