Ons panel nuanceert kritiek vader Courtois en vindt niet dat Rode Duivels vergeten zijn op het Sportgala: “Als ze volgend jaar prijzen pakken, mogen ze winnen”

VoetbalHet Sportgala zit erop en traditiegetrouw is er wat kritiek op de uitslag. Thierry Courtois - vader van Thibaut - vindt het niet kunnen dat zijn zoon niet bij de topgenomineerden hoorde. Ons panel nuanceert: “Een normale, vaderlijke reactie, maar Thibaut weet heus wel dat hij in België naar waarde wordt geschat.”

“Ik begrijp niet dat mijn zoon niet bij de genomineerden voor Sportman van het Jaar zat, terwijl hij vorig seizoen toch drie prijzen won. In België willen we nog wel eens vaak focussen op wat Thibaut soms minder goed doet. Sommige critici staan om de hoek te wachten. Ik denk dat we in België onze grootste atleten niet altijd respecteren.”

De kritiek van Thierry Courtois in L’Avenir op het Sportgala was er niet naast. Terecht zou je kunnen zeggen. Van alle Rode Duivels won niemand het voorbije seizoen zoveel prijzen als Courtois. Bovendien is de Rode Duivel het sluitstuk bij een absolute topploeg in zijn sport én wordt hij steevast gerekend bij de beste doelmannen ter wereld.

Dan kan het extra pikken als bijvoorbeeld Youri Tielemans wél in het lijstje staat - ongeacht de verdienste van Tielemans. Bovendien viel het ook op dat de Red Flames op een tweede plaats eindigden in de verkiezing voor Ploeg van het Jaar, de Rode Duivels bleven daartegenover - na een volledig jaar als nummer één op de FIFA-ranking en kwalificatie voor de Final Four in de Nations League - op een vierde plaats steken.

Thibaut Courtois pakte dit jaar onder meer de titel bij Real Madrid.

Van Himst: “Zo’n verkiezingen zijn een kwestie van perceptie”

“Over Wout van Aert als winnaar mogen we eigenlijk niet discussiëren”, vindt Paul Van Himst. De voormalige Rode Duivel werd zelf nooit Sportman van het Jaar omdat hij het in de vroege jaren zeventig steevast moest afleggen tegen boezemvriend Eddy Merckx. “Ach, zo'n verkiezingen zijn altijd relatief. Al begrijp ik de reactie van Thierry Courtois wel. Als vader ben je uiteraard betrokken partij.”

“Het is een kwestie van perceptie. Neem nu die vierde plaats van de Rode Duivels. Ze heersen al jaren op de FIFA-ranking. Het is eens niet slecht dat de Flames ook hun deel van de erkenning en publiciteit krijgen. Ze zijn toch toch aan het opkomen en met hun kwalificatie voor het EK hebben ze voor een mijlpaal gezorgd. (knipoogt) Volgend jaar is het dan misschien weer aan de Duivels na het EK.”

Volledig scherm © AP

Dedecker: “De Rode Duivels moeten eerst een prijs pakken”

De stemgerechtigden voor het Sportgala waren beroepsjournalisten aangesloten bij Sportspress.be en gewezen winnaars van de trofee Sportman en Sportvrouw van het jaar die niet langer actief zijn. Omwille van de coronacrisis werden heel wat sportevenementen in 2020 geannuleerd of uitgesteld, niet in het minst de Olympische Spelen in Tokio.

“Ik vind eigenlijk dat er daarom dit jaar geen Sportgala had mogen plaatsvinden”, argumenteert Jean-Marie Dedecker van zijn kant. “Enkel de voetballers en de coureurs hebben een deftige kans gehad. Wie in de zaal sport, kon niet of nauwelijks in actie komen. Ik vind het vooral goed dat Emma Meesseman Sportvrouw van het Jaar werd. Ann Wauters had die prijs al tien keer moeten winnen. Dat is een bekroning voor het basketbal.”

Wat vindt Dedecker van vader Courtois’ pleidooi? “De titel Sportman van het Jaar moet naar mijn oordeel altijd naar een individuele sporter gaan. Dat er dan overbetaalde voetballers komen janken vanuit het buitenland... Tja, daar ga ik niet veel woorden aan vuil maken. Die vierde plaats van de Rode Duivels in Ploeg van het Jaar? Er zijn geen toernooien geweest, als ze prijzen pakken mogen ze volgend jaar terugkomen.”

Volledig scherm © Photo News

Leekens: “Laten we er geen pantomime van maken”

Het slotwoord is voor Georges Leekens, de man die Courtois bij de Rode Duivels lanceerde. “Ik ken Thibaut al vanop jonge leeftijd en ik ben zeker dat hij weet dat hij in België naar waarde wordt geschat en geapprecieerd. Het is natuurlijk moeilijk vergelijken tussen al die wereldtoppers in verschillende sporten. Dat is hetzelfde als vragen wie de beste is tussen Pelé, Maradona, Messi en Cristiano Ronaldo.”

“Ik vind ook dat bijvoorbeeld een tweede plaats voor Romelu Lukaku en een vierde plaats voor Kevin De Bruyne niets afdoet aan de prestaties van Thibaut. Romelu is geëxplodeerd in Italië, Thibaut doet het schitterend bij Real Madrid. De reactie van vader Courtois is begrijpelijk, maar ik denk niet dat we daar een pantomime van moeten maken.”

Thibaut Courtois werd in 2014 al eens Sportman van het Jaar.

Thibaut Courtois in 2014 toen hij Sportman van het Jaar werd.