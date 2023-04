Onrustwekkende passage in jaarrekening Racing Genk: fiscus laat club niet los en vordert al 39,4 (!) miljoen euro belasting

Racing Genk is de enige eersteklasser in het Belgische voetbal die nog georganiseerd is als een vzw en betaalt zo geen vennootschapsbelasting. De fiscus is het daar niet mee eens en vordert nu al 39,4 miljoen euro voor vijf seizoenen, zo schrijft De Morgen. De Limburgse club betwist de aanslagen.

KIJK. Genk won gisteren met de nodige moeite tegen OH Leuven

Racing Genk legde vrijdag zijn jaarrekening neer, deze keer opvallend laat. De cijfers ogen dan ook niet meteen rooskleurig. De huidige leider in de Jupiler Pro League boekte in het seizoen 2021-2022 een bedrijfsverlies van 13,8 miljoen euro, nadat het een seizoen eerder ook al 12,9 miljoen euro in het rood was gegaan. Maar de Limburgers namen telkens 10 miljoen euro terug van een voorziening voor de coronapandemie, die het opzijgezet had in 2020. Zo werd het uiteindelijke boekhoudkundige verlies toch nog beperkt.

Veel onrustwekkender is een passage in de toelichting van de jaarrekening. Daarin wordt vermeld dat de FOD Financiën belastingaanslagen heeft verstuurd naar Racing Genk voor de vijf seizoenen van 2015 tot 2020. Omdat de Limburgse club georganiseerd is als een vzw betaalt ze slechts een beperkte rechtspersonenbelasting in plaats van de vennootschapsbelasting, die 25 procent op de totale winst bedraagt. Maar de fiscus stelt dat de club een oneigenlijke vzw is en vordert nu toch de vennootschapsbelasting.

Volledig scherm © Photo News

Dat bleek de afgelopen jaren al uit de jaarrekening, maar deze keer geeft Racing Genk ook een gedetailleerd overzicht van de vordering. Naast de initiële aanslagen van in totaal 26,3 miljoen euro wordt er voor elk van de vijf seizoenen nog een verhoging gevorderd van 50 procent, goed voor nog eens 13,1 miljoen euro.

Waarover gaat het? Bij een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk, mag de winst niet uitgekeerd worden en moet er een belangeloos doel nagestreefd worden. Tot daar valt RC Genk niks te verwijten. Het mag daarbij ook economische activiteiten ontwikkelen, voor zover die van bijkomstige aard zijn. En het is over die nogal subjectieve bepaling dat de discussie vaak gevoerd wordt: in hoeverre zijn bijvoorbeeld de transferactiviteiten nog ondergeschikt aan het belangeloos doel, met name de bevordering van de voetbalsport? Feit is dat intussen alle andere clubs in eerste klasse zijn omgevormd in een of andere vennootschapsvorm.

Fraude

Dat de fiscus een verhoging oplegt van 50 procent geeft aan dat zij er – gebaseerd op het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van inkomstenbelasting – van uitgaat dat deze vermoedelijke overtreding is “begaan met de intentie belastingen te ontduiken, waarbij de fiscus fraude in hoofde van de nalatige belastingplichtige vermoedt”.

Racing Genk legt zich niet neer bij de aanslagen en is intussen al in beroep gegaan. Deze fiscale zaak is dan ook cruciaal voor de toekomst van de club, ondanks het feit dat de leider in de Jupiler Pro league nog altijd een van de meest gezonde clubs van het land is met een eigen vermogen van 68,2 miljoen euro. Maar geen enkele Belgische voetbalclub kan zo’n bedrag zomaar ophoesten.

Volledig scherm Ally Samatta. © Photo News

Lees ook: