Onherkenbaar Bayern de boot in bij Villarreal door matchwinnaar Danjuma

La Liga Eén centimeter maakt het verschil: is Thibaut Courtois ook écht gegroeid in Madrid?

De dokter van Real Madrid bereidt zich voor op een dubbelcheck. Thibaut Courtois (29) laat zich binnenkort nog eens opmeten. Sinds een week of zo bestaat er twijfel over zijn werkelijke lengte. Of hoe één centimeter schijnbaar het verschil maakt in Madrid.

4 april