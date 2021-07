Ongeziene taferelen: twee spelers van het Franse Lille gaan met elkaar op de vuist in oefenmatch tegen KV Kortrijk

VoetbalIn de laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie speelde KV Kortrijk 1-1 gelijk tegen het Franse Lille, maar dat is niet wat men zal onthouden van deze wedstrijd. Twee spelers van Lille kregen rood in de rust, omdat ze met elkaar op de vuist gingen. Het was een vriendschappelijke wedstrijd en de coach van KV Kortrijk, Luka Elsner, besloot dan ook maar om een speler van het veld te halen. Een ongeziene situatie.

Na een mooi doorsteekballetje van Badamosi kon Chevalier na achttien minuten scoren. De Fransman van KVK liet de netten trillen met een heerlijk lobje. Het was zo wat het enige wat we te zien kregen in de eerste helft, maar net na het rustsignaal gebeurde er een ongezien tafereel. De Portugese ploegmaats Xeka en Tiago Djalo gingen met elkaar op de vuist. De scheidsrechter greep in en gaf beide spelers een rode kaart. De tweede helft begon zo met negen spelers van Lille. Om toch nog wat strijd te hebben, greep de Sloveense coach van KV Kortrijk, Luka Elsner, in en haalde hij ook een speler van het veld. Badamosi mocht gaan rusten. In de tweede helft kon Lille nog gelijkmaken via een goedkope penalty, maar dat was slechts een voetnoot.

Na de wedstrijd plaatste Xeka een bericht op Instagram om zijn nutteloze actie te verklaren: “Ik maakte een opmerking tegen een collega met wie ik nog nooit problemen heb gehad. Hij was beledigd, maar ik heb hem nooit uitgescholden of niet gerespecteerd. Toen het fluitsignaal in de rust klonk, stormde hij op me af en viel hij me aan. Ik probeerde mezelf gewoon te verdedigen. Ik verontschuldig me tegenover de fans en de club voor deze situatie. Iedereen die mij kent, weet dat ik helemaal niet agressief ben. Ik kan een sterke persoonlijkheid hebben, maar ik heb altijd goede bedoelingen.”

Volledig scherm © Instagram

Ook de nieuwe Franse coach Jocelyn Gourvennec reageerde op het voorval. “Ik weet niet wat er gebeurd is, ik weet alleen dat er een woordenwisseling was,” zei Gourvennec na de wedstrijd. “We zullen het intern oplossen. Het zal aan het bestuur zijn om te beslissen of deze acties met sancties worden bestraft.” Of deze frats nog een staartje krijgt, is dus nog maar de vraag.

Volledig scherm Jocelyn Gourvennec. © Photo News

