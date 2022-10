Onderzoek toont aan: PSG zette zélf online trollen in om Mbappé zwart te maken en Neymar te verdedigen

VoetbalParis Saint-Germain (PSG) heeft jarenlang een virtuele smeercampagne gevoerd tegen critici. Op sociale media werden degenen die het imago van de club zouden beschadigen fel bekritiseerd en beledigd. Dat blijkt althans uit een rapport van het bureau dat die campagne zelf uitvoerde en dat naar buiten is gebracht door onderzoeksite Mediapart.

“Het gebeurde van 2018 tot 2020 in samenspraak met de communicatieafdeling van PSG”, schrijft Mediapart. “Op Twitter werd een digitaal leger van valse accounts opgezet dat harde aanvallen uitvoerde op allerlei doelwitten.”

Zo werd sterspeler Neymar een aantal keren ‘virtueel verdedigd’ tegen critici. In 2019 deelde de speler een klap uit aan een supporter. Een populaire fanaccount van PSG publiceerde toen op Twitter de identiteit van het slachtoffer en schreef dat hij een crimineel was. Toen een ex-vriendin van Neymar hem beschuldigde van verkrachting werden allerlei accounts ingezet om haar zwart te maken. Ze zou “aan de antidepressiva” zitten en werd een “hoer” genoemd.

Volledig scherm © Photo News

De aanvallen zijn vooral uitgevoerd door het account ‘Paname Squad’, dat door PSG voorzien werd van nieuws en gevoelige informatie en daardoor bijzonder populair was bij supporters en media. Ook een tiental andere accounts deed mee aan de virtuele aanvallen. “Ze moesten het imago van de club bewaken en andere accounts beïnvloeden door informatie/geruchten/schandalen te verspreiden”, staat in het rapport van het uitvoerende bedrijf Digital Big Brother. “Onze rol was om op digitale platforms de strategie van de communicatiedirecteur (van de club, red.) uit te voeren.”

Rivaliserende clubs als Olympique Lyonnais en Olympique Marseille werden zwart gemaakt, oud-spelers en oud-directeuren werden belachelijk gemaakt en Franse media werden onder vuur genomen. De beroemde sportkrant ‘L’Équipe’ berichtte verschillende keren kritisch over PSG en kreeg daarna de volle laag over zich heen. Op Twitter werd opgeroepen de krant te boycotten. De hoofdredacteur van ‘L’Équipe’ werd getagd met daarbij een video van een man die een harde klap in zijn gezicht kreeg. En er werd een fake-voorpagina van de krant verspreid waarop ‘L’Équipe’ zogenaamd excuses maakt voor de verspreide ‘desinformatie’.

Volledig scherm © Photo News

Kylian Mbappé onder vuur

Opmerkelijk is dat de PSG-trollen zelfs kritisch en intimiderend reageerden op de eigen sterspeler Kylian Mbappé. Over hem waren er in 2019 veel geruchten: hij zou op het punt staan PSG te verlaten. Het invloedrijke en door PSG gevoede Paname Squad tweette toen: “Hou je maar stil en ga nou maar eens aan het werk. Laat op het veld maar eens zien wat je kan.” Toen Mbappé daarna zelf suggereerde dat hij naar een andere club zou gaan, liet de account weer van zich horen: “Je hebt je punt gemaakt. Als je nou eens net zo’n punt zou maken op het veld…”

Volledig scherm © REUTERS

“Mbappé wil weg”

Deze week schreven Franse en Spaanse media dat Kylian Mbappé in januari weg wil bij Paris Saint-Germain. De Franse landskampioen zou zich niet aan beloftes houden die gedaan zijn bij de contractverlenging van Mbappé.

In een reactie op het uitlekken van het rapport, zegt de Parijse club niets fout te hebben gedaan. “Wij hebben nooit een contract gesloten met een bureau om individuen of organisaties zwart te maken.” Mediapart beaamt dat er geen contract was tussen PSG en Digital Big Brother. Maar de voetbalclub betaalde het bureau wel voor de werkzaamheden, schrijft de site.

Volledig scherm © Photo News