Ondertussen in Turkije en Rusland: fan bewerkt vijandelijke keeper met cornervlag, Zenit-Spartak ontspoort in massale knokpartij met zes rode kaarten

VoetbalBijna overal ter wereld ligt het profvoetbal stil door het WK in Qatar . Maar niet in Rusland en Turkije, waar het gisteren al te zot werd. Zenit-Spartak Moskou liep uit de hand met een massale vechtparij, in de Turkse tweede klasse stormde een fan het veld op om de vijandelijke doelman met een cornervlag te meppen.

De Russische klassieker tussen Zenit Sint-Petersburg en Spartak Moskou liep flink uit de hand. De niet onbesproken Quincy Promes was de aanstichter bij een opstootje dat uitmondde in een flinke vechtpartij. Sinds december 2020 is er veel te doen rond de 30-jarige aanvaller uit Amsterdam. Promes werd eind 2020 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in juli van dat jaar.

Lange tijd was er weinig aan de hand, maar op het moment dat Promes het aan de stok kreeg met een tegenstander sloeg de vlam volledig in de pan. Het massale opstootje in de 99ste minuut leverde zes rode kaarten op. Bij Zenit kregen Wilmar Barrios, Malcom en Rodrigão rood, bij Spartak was er rood voor Aleksandr Selikhov, Aleksandr Sobolev en Shamar Nicholson (ex-Charleroi). Promes kreeg zelf dus geen kaart.

In het laatste halfuur voor het opstootje waren er ook al tien gele kaarten uitgedeeld: zes aan Spartak en vier aan Zenit. Doelpunten vielen er niet in de Russische klassieker voor 51.813 toeschouwers, die werd gespeeld in het kader van de Russische beker. Zenit won de strafschoppenserie uiteindelijk met 4-2.

Wat een cornervlag leiden kan

In de Turkse tweede klasse liep het dan weer uit de hand tijdens de derby tussen Göztepe en Altay. De partij werd gestaakt nadat er vuurwerk afgeschoten was vanuit het uitvak in de tribuens. Bovendien bestormde een Göztepe-fan Altay-doelman Ozan Özenc meteen cornervlag. De keeper werd tweemaal geraakt, zonder al te veel erg.

