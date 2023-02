Onder het motto ‘er is meer dan alleen voetbal’: Leipzig-kapitein Orban onzeker voor topper door stamceldonatie

Belgisch voetbal Primeur in België: Viki De Cremer wordt eerste vrouwelij­ke (vierde) scheids­rech­ter in profwed­strijd

Primeur in het Belgisch profvoetbal. Komende zaterdag wordt Viki De Cremer (29) de allereerste vrouwelijke official in een profwedstrijd. De Cremer is aangeduid als vierde scheidsrechter voor Deinze - RSCA Futures in de Challenger Pro League.

