Ondanks finaleplaats is Marc Degryse scherp voor Engels bondscoach Southgate: “Hij toonde geen durf”

Jupiler Pro League OEFENMAT­CHEN JPL. Club wint van Essevee - Beerschot klopt Waas­land-Beveren

7 juli Club Brugge zit stilaan in de laatste rechte lijn naar de Supercup tegen Racing Genk. Vandaag werd een vierde van zes oefenwedstrijden afgewerkt. Na Beerschot, Lokomotiva Zagreb en KV Kortrijk was nu Zulte Waregem te gast in het Basecamp in Westkapelle. Vrijdag zakt AEK Athene naar Knokke af en volgende week dinsdag wordt de oefencampagne afgesloten tegen FC Utrecht. Zulte Waregem speelt zaterdag tegen Charleroi en woensdag op Deinze, vooraleer Utrecht naar de Elindus Arena afzakt voor de galamatch van het Essevee-jubileumjaar.