“Onbegrijpelijk dat ze bij een voorsprong ineens ballen gingen wegtrappen”: Marc Degryse vindt dat Brazilië het onheil over zichzelf afriep

Na het ontslag van Enrique: beloften­coach De la Fuente neemt over, Spanjaar­den zagen Martínez wel zitten

Spanje gaat in zee met beloftencoach De la Fuente. Bondscoach Luis Enrique werd vandaag bedankt na de vroegtijdige uitschakeling op het WK voetbal. In Spanje zelf zagen ze een niet onbekende ex-bondscoach van de Rode Duivels graag komen, al was hij volgens de gespecialiseerde pers nooit kandidaat nummer één. De la Fuente was dat wel.

8 december