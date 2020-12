Omkoopschandaal, emotioneel moment in België en die ene cruciale seconde: 7 dingen over ‘Pablito’ Paolo Rossi (64), de WK-held van Italië die vandaag overleed

VoetbalItalië is in rouw. Paolo Rossi is op 64-jarige leeftijd overleden. Als held van het WK in 1982 is de voormalige topspits een icoon in eigen land. Van een knalprestatie tegen Brazilië over een groot omkoopschandaal tot een Belgische link. Zeven dingen die u moet weten over ‘Pablito’.

De Italiaanse omroep RAI, waarvoor Rossi als commentator werkte, maakte het nieuws over de dood van de oud-speler van Perugia, Juventus, Milan, Verona en de nationale ploeg vannacht bekend. “Verschrikkelijk triest nieuws: Paolo Rossi is van ons heengegaan’’, zei Enrico Varriale van RAI Sport. “De onvergetelijke Pablito, die ons allemaal verliefd liet worden in die zomer van 1982 en die een lieve en capabele collega was bij de RAI.’’ Over de doodsoorzaak is nog niets bekend, al maken Italiaanse media wel gewag van een aanslepende ziekte.

Korte tijd later plaatste Federica Cappelletti, de vrouw van de oud-speler, een foto van haar met Rossi op Instagram, met de tekst: ‘Voor altijd’.

Zeven dingen die u moet weten over Rossi

1. WK-held

Dat Italië in diepe rouw is, hoeft niet te verbazen. Rossi is er een legende. Dat heeft veel te maken met het WK van 1982 in Spanje, meteen het allermooiste moment uit zijn carrière. Al liep het traject naar de wereldtitel niet van een leien dakje. In de groepsfase speelde Italië tegen Polen, Kameroen en Peru drie keer gelijk en bereikte het ternauwernood de tweede ronde. In een groep met Brazilië en Argentinië kwam Gli Azzurri nadien helemaal onder stoom. Ook Rossi, al maakte hij pas zijn eerste goals in de laatste match van die tweede ronde. Tegen grootmacht Brazilië.

Volledig scherm Italië op het WK van 1982. Onderste rij van links naar rechts: Franco Causio, Paolo Rossi, Antonio Cabrini, Gaetano Scirea, Giancarlo Antognoni en Marco Tardelli. Bovenste rij van links naar rechts: Romeo Benetti, Dino Zoff, Mauro Bellugi, Roberto Bettega en Claudio Gentile. © AFP

Tegen de Goddelijke Kanaries van Sócrates en Zico, leverde hij in een legendarisch duel in stadion Sarriá in Barcelona een hattrick af. Vervolgens scoorde Rossi in de halve finale twee keer in de 2-0-zege op Polen. In de finale in Estadio Santiago Bernabéu in Madrid maakte hij de openingstreffer tegen West-Duitsland (3-1). Rossi was de nationale held, het was 44 jaar geleden dat Italië wereldkampioen werd.

Volledig scherm Rossi viert zijn goal tegen Brazilië. © AP

2. Omkoopschandaal

Dat Rossi überhaupt op dat WK aanwezig was, was een soort wonder. Hij was immers verwikkeld in het Totonero-schandaal van 1978, een van de grootste omkoopaffaires binnen het internationale voetbal waar ook topclubs als Juventus, AC Milan, Napoli en zijn huidige club Perugia bij betrokken waren. Strafrechtelijke uitspraken kwamen er niet, maar de Serie A legde haar clubs in 1980 en spelers wel zware sancties op. AC Milan en Lazio moesten degraderen, Rossi kreeg een schorsing van drie jaar dat in beroep werd teruggeschroefd naar twee jaar. Daardoor kon hij als 22-jarige knaap tóch deelnemen aan het WK. Dat hij amper officiële matchen in de benen had, belette bondscoach Enzo Bearzot niet om hem te selecteren.

“Bearzot is de coach aan wie ik zo’n beetje alles te danken heb. Hij heeft me mijn leven teruggegeven en ervoor gezorgd dat ik ‘Pablito’ werd”, zei Rossi daarover. Zelf ontkende Rossi altijd schuldig te zijn geweest aan het verkopen van uitslagen.

Volledig scherm Rossi draagt de kist van Enzo Bearzot, die overleed in 2010. © Photo News

3. Ballon d’Or

Het schitterende jaar van 1982 leverde hem de hoogst mogelijke individuele onderscheiding op: de Ballon d’Or. Met een duidelijke voorsprong van 51 punten klopte hij de Fransman Alain Giresse (Bordeaux) en Zbigniew Boniek (Juventus). Hij was na Omar Sívori (1961) en Gianni Rivera (1969) de derde Italiaan die de prestigieuze prijs ontving. Na hem zouden nog twee landgenoten volgen. Roberto Baggio in 1993 en Fabio Cannavaro in 2006.

4. Juventus

Rossi beleefde zijn hoogdagen bij Juventus, dat hem vlak voor het grootse WK van 1982 had binnengerijfd. Hij werd er tweemaal Italiaans landskampioen (‘81/’82 en 83/84), werd er één keer bekerwinnaar (‘82/’83) en won de Europacup 1 (‘84/’85) en Europacup 2 (‘83-’84). De Oude Dame had hem eigenlijk in 1973 al een eerste keer aangetrokken - Rossi was toen 16 - maar door een hardnekkige knieblessure met drie operaties als gevolg kwam hij niet aan de bak. Na een uitleenbeurt aan Como 1907 en passages langs Vicenza en dus Perugia belandde hij weer bij Juve. Hij was er in 1985 bij, toen het Heizeldrama zich afspeelde in de match tegen Liverpool.

5. Debuut tegen België

Rossi heeft ook een (kleine) link met ons land. Zijn allereerste interland was tegen België, een vriendschappelijke wedstrijd op 21 december 1977 op Sclessin. Met een assist voor de winning goal van Giancarlo Antognoni gaf hij meteen zijn visitekaartje af. Langs Belgische zijde speelden onder meer Jean-Marie Pfaff, Hugo Broos, Eric Gerets en René Vandereycken. De bondscoach van onze nationale ploeg was Guy Thys.

“Hoewel het slechts een oefenwedstrijd was, maakte ik de sterkst mogelijke emoties mee”, blikte Rossi later terug. “Voor het eerst die blauwe trui dragen was een tastbaar bewijs dat dromen uitkomen. Die eerste noten van het volkslied vergeet ik nooit.”

6. Eén seconde

Gevraagd om zijn eigen sterkten te beschrijven, zei Rossi dit. “Naast mijn snelheid en goeie techniek was intelligentie misschien wel mijn grootste sterkte. Nog voor ik de bal had, wist ik wat ik ermee wou doen. Die ene seconde is enorm belangrijk, want zo kan je tijd stelen van de tegenstander. En op het juiste moment op de juiste plek staan, dat is uiteraard ook cruciaal voor een aanvaller.”

Volledig scherm Paolo Rossi (midden) maakt zijn derde goal in het spectaculaire duel met Brazilië op het WK van 1982. Italië wint met 3-2 en gaat door naar de halve finale, Brazilië is uitgeschakeld. © AFP

7. Makelaar

Rossi verliet in 1985 Juventus voor AC Milan. Eén jaar later trok hij naar Hellas Verona, waarna hij in 1987 op 31-jarige leeftijd de voetbalschoenen aan de haak ging. Nadien gooide Rossi zich in het makelaarsleven. In 2009 werd hij vervolgens vicevoorzitter van AS Pescina Valle del Giovenco. De voorbije jaren was Rossi analist bij de Italiaanse publieke omroep RAI, dat deze ochtend z’n overlijden bekendmaakte.

Volledig scherm Paolo Rossi in 2016. © EPA