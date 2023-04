OHL-voetballer Sofian Kiyine crashte met 1,6 promille in bloed nadat hij “5 gin tonics” had gedronken en reed met snelheid van 150 km/u

Time-Out “Het betaalt de rekeningen”: Canadese wil nieuwe olympische droom financie­ren door zich op OnlyFans te gooien

Van de Winterspelen naar de Olympische Spelen via... het erotische platform OnlyFans. Het is het pad dat Alexandra Ianculescu momenteel aan het bewandelen is. De 31-jarige, die geboren werd in Roemenië, stond als schaatsster op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 en wil nu als wielrenster de Canadese - in 2001 verhuisde ze naar Toronto - kleuren verdedigen in Parijs, in 2024. “Om alles te financieren, ben ik actief op OnlyFans”, zegt ze er zelf over.