Officieel: WK voetbal gaat een dag eerder van start om gastland Qatar de openingsmatch te laten spelen

Commercieel standpunt

De huidige speeldata zijn reeds in 2015 vastgelegd. Ook toen was de publieke opinie niet mals over een WK in de winter, gelet op de hitte in de zomer. Om de clubcompetities niet te hard te dwarsbomen, werd toen ook geopteerd voor een ingekort WK van slechts 28 dagen. Dat worden er nu, zo’n 100 dagen voor de start van het WK, misschien 29, opdat Qatar toch die exclusieve speeldag zou krijgen. De beslissing valt wellicht later deze week nog, wanneer FIFA-voorzitter Gianni Infantino en zijn comité er zich over buigen. De Ecuadoraanse en de Zuid-Amerikaanse voetbalfederaties gaven alvast hun fiat. Het WK kan er plots weer een dagje sneller aankomen.